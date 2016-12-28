Строительство Керченского моста оплачено правительством Российской Федерации уже больше, чем на половину. Об этом сообщил пресс-центр заказчика проекта – федерального казённого учреждения «Упрдор «Тамань».

Мост в Крым, который стоят через Керченский пролив оплачен на 112,6 млрд руб, что больше половины стоимости госконтракта.

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«С учётом выплат, проведённых с момента заключения госконтракта в феврале 2015 года, российский бюджет фактически оплатил строительство моста в Крым на сумму более 112,6 млрд руб, что составляет более половины от общей стоимости госконтракта», — информирует пресс-служба.

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Отметим, что стройку века (как ее уже успели назвать в СМИ) ведёт одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», а общая стоимость проекта по контракту составляет 223,1 млрд руб.

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