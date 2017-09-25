За Керченским мостом введут строительный контроль

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив будет контролироваться специальной фирмой. Соответствующий аукцион на определение подрядчика-контролера стартовал на портале Госзакупок.

Заказчиком аукциона выступает Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Максимальная (начальная) стоимость работы – 120 741 170,00 рублей.

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Финансирование производится из бюджета Республики Крым (субсидии из федерального бюджета в 2017-2019 годах бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) мероприятий федеральной целевой программы «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»).

В данный период аукцион находится на этапе подачи заявок. Оценка заявок будет производиться 2 ноября текущего года.

Согласно документации, нанимаемая фирма обязана осуществлять строительный контроль за всеми процессами на стройке века. Результаты инспекции будут отражаться в месячном отчете, состоящем из 7 разделов. В нем, среди прочего, должны быть:

Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

Приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;

Должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период.

Должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);

Особенно следует выделить проблемы, имеющие тенденциозный характер.

Напомним, Керченский мост планируют ввести в эксплуатацию в два этапа: автомобильная часть начнет функционировать уже в декабре 2018 года, а железнодорожная – в декабре 2019 года.

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