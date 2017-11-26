За кражи на сумму 300 000 рублей керчанин предстанет перед судом

Керченская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего местного жителя. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд.

В результате следственных мероприятий было выяснено, что керчанин, обвиняемый прокуратурой, в течении всего минувшего лета промышлял в парках и на пляжах города, похищая имущество отдыхающих.

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По данным правоохранительных органов, от преступных действий мужчины пострадало десять человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 300 тыс. рублей.

Дальнейшую судьбу злоумышленника будет решать городской суд, перед которым и предстанет 42-летний керчанин.

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