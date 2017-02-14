За кулисами конкурса «Битва красавиц Крым-Россия 2017»

В Керчи успешно прошёл конкурс красоты «Битва красавиц Крым-Россия 2017». Уверенную победу одержала девушка из Липецка.

Организаторы конкурса отмечают, что начали подготовку задолго до выбора и заезда участниц для того, чтобы все прошло без недочётов и каких-либо изъянов.

«Было много всего запланировано и у участниц был очень насыщенный график: бесконечные съёмки, фотосессии, репетиции, примерки коллекций, конференция, поездка в детский дом. Мы очень переживали, что что-то может сорваться. Но все очень отлично получилось, не зря мы перебрали больше 50-ти заявок во время кастинга, выбирая действительно достойный состав», — отмечает одна из организаторов мероприятия Ксения Карпова.

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Такая слаженная работа дала свои плоды, поскольку и гости, и участницы и жюри остались довольны конкурсом.

«Я довольна результатом и эта заслуга всей команды модельного агентства «Королевский день», но определённые выводы я сделала, которые обязательно учту в проведение следующего мероприятия», — комментирует Ксения.

Напомним, керченскую корону забрала красотка из Липецка, за которую единогласно проголосовало жюри.

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