За неделю в Керчи появилось 14 семей и 25 младенцев

По традиции Министерство юстиции Республики Крым представляет еженедельную статистическую сводку о количестве рожденных и женившихся на территории полуострова. На прошлой недели в Керчи зарегистрировано 25 новорожденных детей и 14 новоиспеченных браков.

На этот раз по количеству новорожденных Керчь заняла второе место, уступив абсолютное первенство Симферополю с его 115 малышами. На прошлой неделе в нашем городе-герое было рождено 25 детей, среди которых и 1 двойня. После Керчи в рейтинге крымских городов идет Евпатория (24 ребенка), Джанкой (23 ребенка) и Бахчисарай (22 ребенка).

Самыми популярными именами для самых маленьких жителей Республики Крым стали: Артём, Александр, Роман, Арина, Анна, Мария, Денис, Айше, Ева, Эмир, Милана, Эмиль, Елизавета, Илья, Кирилл, Варвара, Полина, Алан, Усеин , Шевкет.

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Из редко употребляемых можно выделить: Жанна, Оливия, Афанасий, Амир, Риана, Алимзар, Хисан, Ханиф, Савелий, Стефания, Мирослава, Камиле.

Помимо этого, в Керчи были созданы 14 новых семей, соединивших влюбленные сердца 28 местных жителей. Этот показатель позволил городу войти в пятерку городов с самым большим количеством молодых семей. Керчь уступила Симферополю (77 браков), Ялте (34 брака), Евпатории (20 браков) и Феодосии (17 браков).

Средний возраст новобрачных по Республике остается в пределах 36 лет для мужчин и 30 для женщин. Однако и здесь не обошлось без исключений: в отделе регистрации брака города Симферополя торжественно зарегистрировали брак весьма необычной пары – 89-летнего жениха и 65-летней невесты – Николая и Марии Клименко.

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