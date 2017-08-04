За неделю в Керчи появилось на свет 27 детей

За период с 25 по 29 июля в Керчи появилось на свет 27 детей. По показателю рождаемости город занял 3 место по Крыму.

Согласно данным Департамента ЗАГС Минюста Крыма, за неделю с 25 по 29 июля 2017 года на полуострове зарегистрировали рождение 402 детей. Среди новорожденных мальчиков оказалось 219, а девочек – 183.

Керчь в рейтинге крымских городов по показателям рождаемости заняла 3 место, разделив его с Ялтой. За неделю в городе было зарегистрировано 27 новорожденных. Таким образом, средний дневной показатель рождаемости в Керчи составил 4 ребенка.

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Самыми популярными именами на период с 25 по 29 июля стали: Артём, Сергей, Ярослав, Азиз, Александр, Эрик, София, Мария, Медине, Нияра, Милана, Дарья. Кроме того, отмечались и редкие имена, среди которых: Левон, Арихан, Дорма, Сейиф, Самед, Салахуддин, Ир-Сен, Фадме, Лея, Суммая, Агата, Севда.

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