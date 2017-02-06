За семь дней в Крыму было проведено аварийно-восстановительных работ больше, чем на 2 тысячах кв.м. дорог. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Крыму.

На территории Республики Крым с 30 января по 6 февраля было отремонтировано 2313 м² региональных и межмуниципальных дорог.

Также в Службе отмечают, к ямочному ремонту приступят, когда позволят погодные условия. До тех пор работниками будут проводится аварийно-восстановительные работы.

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Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» на своём интернет-портале создала интерактивную карту дорожных ям. На ней отмечены поражённые и отремонтированные участки проезжей части региона.

Отметим, что, согласно данной карте, ни один из повреждённых участков дорог в Керчи и её окрестностях не был до сих пор отремонтирован.

Напомним, что о проблемных дорогах можно сообщить по телефону +7 (978) 707-14-75 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

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