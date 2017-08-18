За незаконное хранение боеприпасов Керченский суд назначил полгода тюрьмы

Керченским городским судом вынесен приговор в отношении гражданина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение боеприпасов.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, гражданин, находясь на побережье Черного моря, обнаружил лежащую на берегу гранату Ф-1, которую незаконно присвоил себе и хранил по месту своего жительства.

Боеприпас был обнаружен на территории Керченской паромной переправы, в пункте досмотра легкового автотранспорта, сотрудниками УВО «Минтранса России» при досмотре его сумки с личными вещами и изъят сотрудниками транспортной полиции.

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Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Керченской транспортной прокуратуры.

Гражданину назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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