За отказ принимать 200 и 2000 рублей будут штрафовать

Роспотребнадзор будет штрафовать продавцов за отказ принимать новые двухтысячные и двухсотрублёвые банкноты.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей с 18 по 25 января открывает Всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца.

Специалисты расскажут россиянам об обращении с новыми купюрами (200 и 2 000 рублей), а также ответят на вопросы по приёму ветхих денег или о том, как быть, если продавец отказывается принимать мелкие монеты.

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Отказ продавца принимать «новые деньги» – считается правонарушением и предполагает административную ответственность.

Штраф для юридических лиц достигает 50 тысяч рублей.

Напомним, что новые купюры с изображением Севастополя и Дальнего Востока поступили в оборот в октябре 2017 года, они являются законным платежеспособным средством на территории всей страны. Однако, в некоторых регионах России не проинформированные продавцы не позволяли россиянам расплачиваться новыми купюрами.

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