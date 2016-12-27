Росжелдор (Федеральное агентство железнодорожного транспорта намерено в январе наступающего года определится с главным подрядчиком, который будет осуществлять строительство железнодорожных подходов к мосту в Крым, передаёт РИА Крым.

Агентство уже в третий раз дает старт тендеру на строительство данных объектов. В этот раз подрядчик будет определён в итоге запроса предложений. Контракт будет действовать до декабря 2019 года включительно, а максимальная сумма — 16,9 млрд рублей.

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Потенциальные участники тендера могут подавать заявки до 9 января 2017 года.

Напомним, что предыдущие две попытки проведения конкурса на определения подрядчика сорвались по причине отсутствия заявок.

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