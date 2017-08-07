За проект ремонта театра Пушкина заплатят 5 миллионов

В Керчи продолжается эпопея с ремонтом единственного в городе театра. Здание пытаются отремонтировать с 2008 года.

На данном этапе на портале госзакупок РФ стартовал конкурс на разработку проектно-сметной документации по ремонту МБУК «Городской дом культуры».

Заказчиком выступает Управление единого заказчика Администрации города Керчи Республики Крым. Начальная (максимальная) цена контракта — 5 223 600,00 рублей.

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Денежные средства выделяются на «разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту: «Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46».

Финансирование производится из бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

Согласно конкурсной документации, подрядчик будет определён 23 августа текущего года. Срок завершения работы — 31 декабря 2017 года (включительно).

В проекте должны быть разработать следующие разделы:

1.Капитальный ремонт фасада;

2. Внутренняя отделка здания;

3. Замена окон и дверей;

4. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения (учесть доступ инвалидов в помещения фойе, зрительный зал, санузел);

5. Водопровод;

6. Канализация;

7. Отопление;

8. Вентиляция;

9. Электромонтажные работы;

Следовательно, учитывая, что лишь планируется разработка проектно-сметной документации, самого капитального ремонта театра им. Пушкина керчанам ждать ещё долго.

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