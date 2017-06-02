За рулем «под шафе» и другие приключения керченских маршрутчиков

В Керчи с 15 по 30 мая сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Автобус».

В соответствии с данным керченской полиции, внимание инспекторов, в частности, было обращено на соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта, наличию в транспортных средствах тахографов, техническому состоянию транспортных средств и их укомплектованности.

«В результате проводимых мероприятий полицейскими осмотрено 210 единиц транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, 61 из которых осуществляют перевозку организованных групп детей. Выявлено шесть транспортных средств с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена, и более 60 фактов нарушения водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения», — констатировали в полиции.

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Во время проведения профилактических мероприятий инспекторами ГИБДД Керчи выявлен один факт управления пассажирским транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

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