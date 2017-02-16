За строительством «Тавриды» можно будет следить онлайн

На участках стройки автоподходов к Керченскому мосту устанавливают веб-камеры. С помощью них можно будет наблюдать за строительством в режиме реального времени. Об этом сообщил начальник САД Крыма, которая является заказчиком трассы «Таврида», Алексей Сафронов Крыминформу.

Служба автомобильных дорог Республики Крым намерена 22 февраля протестировать онлайн-трансляцию возведения трассы федерального значения «Таврида».

Уже с начала марта 2017 года веб-камеры установят на самых крупных участках стройки. Следовательно, за изменениям на трассе «Таврида» можно будет следить в режиме онлайн.

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«Мы планируем четыре точки оборудовать веб-камерами, чтобы стройка максимально просматривалась. На основных участках, где будут искусственные сооружения, большая выемка грунта и насыпь», – уточнил Сафронов.

Напомним, трасса «Таврида» пройдёт между Керчью и Севастополем. Она условно разделена на восемь участков. Реализация проекта пройдёт в два этапа: в 2018 году будут построены две полосы дороги, а уже в 2020 году трассу расширят до четырёх полос. Подрядчиком выступает питерская компания АО «ВАД».

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