За тонированные стекла можно получить 15 суток ареста

С сегодняшнего дня, 1 июня, ГИБДД Республики Крым начинает штрафовать за тонирование стекол. Правда, только в случае отказа добровольно устранить ее со стекол автомобиля.

Как поясняется в ведомстве, тонированные стекла ухудшают обзор водителю, особенно в темное время суток. А отсутствие нормального обзора – одна из основных причин ДТП. Поэтому, в целях безопасности водителей, за тонирование стекол будет взыматься административный штраф в размере 500 рублей.

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Водителей же, не снявших тонировку со стекол после предупреждения, будет ожидать штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

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