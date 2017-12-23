За услуги ЖКХ керчане будут платить по единой квитанции

В Керченской городской администрации состоялось совещание с руководством ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр». Организатором заседания выступило Управление ЖКХ Керчи.

Заместитель генерального директора ГУП РК «КР ЕИРЦ» Антон ВОЛКОВ совместно со специалистами Центра провели рабочую встречу с руководителями муниципальных и частных управляющих организаций, а также с представителями ресурсоснабжающих организаций.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся создания в Керчи единого платежного документа (ЕПД).

Единый платежный документ – это форма единой квитанции, объединяющая различные начисления для оплаты жилищно-коммунальных услуг и ресурсов для совершенствования порядка расчетов.

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Особое внимание было уделено вопросам синхронизации баз данных, оперативности выставления счетов и корректировки сумм, применения льгот. Также обсуждалась возможность частной оплаты услуг гражданами.

Заместитель начальника управления Игорь БИТЕЙКИН подчеркнул, что внедрение в жилищно-коммунальную сферу города единого платёжного документа необходимо, однако, сделать это надо таким способом, чтобы жители города не чувствовали дискомфорта.

На сегодняшний день в Керчи присутствуют два отделения ЕИРЦ, жителям города ЕИРЦ выставляет счета на оплату взносов на капитальный ремонт, а абонентам Керченского филиала ГУП «КрымТеплоКоммунЭнерго» – за отопление.



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