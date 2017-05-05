За завышение цен на продукты будут штрафовать

Торговые сети города будут проверены на наценки на товары. В случае серьезного завышения цен, предпринимателям грозит крупный штраф.

В торговых сетях Крыма и Севастополя пройдут проверки, касательно наценок на товары. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на руководителя УФАС Российской Федерации по Крыму Тимофея Кураева. В сообщении отмечается, что ценовая политика на полуострове до сих пор не отрегулирована должным образом. Торговые сети продолжают необоснованно завышать цены на основную группу товаров.

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В связи с этим, после проведения проверок, нарушители заплатят внушительные штрафы. Так, по минимуму, проштрафившийся предприниматель заплатит от 1 миллиона рублей.

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