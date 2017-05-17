За желание выпить – на 10 лет за решетку

За прошедшие несколько дней полицейским Ленинского района пришлось потрудиться. Так, на официальном сайте МВД Крыма за период 16-17 мая прошло два сообщения о разбое и мошенничестве.

Не украл, не выпил – в тюрьму

В частности, полицейскими в городе Щелкино по «горячим следам» было раскрыто разбойное нападение. По информации, опубликованной 16 мая, молодую жительницу Щелкино попытались ограбить, когда она возвращалась с работы. Девушка стала кричать, после чего, получив бутылкой по голове, потеряла сознание. Денег у нее с собой не оказалось, и грабитель скрылся ни с чем.

Прибывшей на место опергруппой был задержан 31-летний, не единожды судимый местный житель. Он написал явку с повинной и сознался, что деньги ему нужны были на выпивку. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дважды обманут, но закон на его стороне

Также, по сообщению на 17 мая, в Ленинском районе, мужчина одолжил соседу «попользоваться» ноутбук и цветной принтер. Несколько дней техника не возвращалась владельцу. Потом, сосед рассказал, что техника «сломалась», и он отдал ее в ремонт.

Сразу же следом, у хозяина ноутбука этот же сосед попользоваться телевизор. И телевизор возвращен не был, а сам «арендатор» перестал брать трубку и вообще как-либо выходить на связь.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В итоге, подозреваемый, 44-х летний ранее судимый местный житель признался, что испытывал «финансовые трудности» и за счет доверчивого соседа решил подправить материальное положение. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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