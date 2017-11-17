Забор на границе с Украиной в Крыму строят?

Пограничное управления Федеральной службы безопасности РФ по Республики Крым снова в поисках подрядной организации для строительства заграждения на границе Крыма с Украиной. Документ 15 ноября разместили на сайте госзакупок. Однако, в ответе на официальный запрос агентства ТАСС, пресс-служба погрануправления ответила, что работа идёт в плановом порядке и наладок в графике нет. Журналисты КерчьИНФО попытались разобраться с ситуацией.

Первый электронный аукцион на определение подрядчика строительства заграждения планировалось провести ещё в середине октября. Однако ни одной заявки на тендер подано не было.

Пограничное управление на этой неделе разместило на портале госзакупок ещё один документ на определение подрядной организации. По новому проекту аукцион намечен на 4 декабря, срок поставки товара – до 30 марта 2018 года, сроки выполнения работ – до 25 мая 2018 года. Начальная (максимальная) цена контракта прежняя – 212 878 257,47 рублей.

То есть, не определив подрядчика, к работам по строительству заграждения приступить не могли.

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В официальном ответе пограничного управления агентству ТАСС сказано следующее: «Согласно проектной документации, окончание строительства запланировано на первую половину 2018 года. Работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма, ведутся в плановом порядке. Накладок в графиках работ нет».

То есть не определив подрядчика, работы по возведению забора на севере Крыма всё же начали? Каким образом?

Журналисты КерчьИНФО дозвонились в погрануправление и задали эти вопросы. На что нам ответили: «Работы ведутся…в этом направлении».

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