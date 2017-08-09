Забыли зарыть: керчане жалуются на большую яму

Керчанам мешает яма на проезжей части улицы Генерала Петрова. Она остается там уже на протяжении нескольких недель.

В редакцию KerchINFO.com поступило письмо с жалобой на большую яму вблизи проезжей части улицы Генерала Петрова (район остановки «Луч»). Ее месторасположение затрудняет движение автомобилей.

«Яму вырыли и оставили уже несколько недель назад. Как раз на сложном перекрестке, где всегда достаточно интенсивное движение. К тому же она находится на парковке возле банка и магазинов, где часто останавливаются машины», — негодуют жители города.

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В керченском филиале ГУП РК «Вода Крыма» отметили, что начальство знает об этой яме и прежде, чем ее зароют, необходимо произвести замену оборудования.

«Это аварийный участок. Его зароют после того, как произведут замену оборудования в скором времени», — отмечают в водоканале.

Отметим, что из-за высокой температуры на улицы в значительной степени увеличился расход воды жителями Керчи. Это вызывает частые аварии на водопроводе города.

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