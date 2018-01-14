Зачем МВД Украины усилит контроль на границе с Крымом?

Украинские полицейские усилят работу на трёх пропускных пунктах на границе с Крымом. Об этом сообщается на странице МВД страны в социальной сети Facebook.

Как отмечают в ведомстве, усиленный контроль прежде всего будет противодействовать преступности:

«Украинские правоохранители фиксируют случаи похищения транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там. Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом» – говорится в сообщении.

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Кроме этого в МВД Украины отмечают, что за прошлый год контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 миллионов человек и более 400 тысяч транспортных средств.

Фото: Интернет



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