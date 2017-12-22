Зачем нужна кредитная карта?

Кредитные карты прочно обосновались в нашей жизни, став ее неотъемлемой частью. Этот финансовый инструмент, безусловно, удобен при различных расчетах. Имея в кармане такой прямоугольник пластика, всегда можно воспользоваться деньгами банка, если личных средств не хватает. В некоторых ситуациях это прекрасный и быстрый вариант решения возникшей проблемы. Поэтому на вопрос, нужна ли кредитная карта, можно ответить, что конечно необходима, ведь в жизни происходят всякие неожиданности. Тем более с развитием разнообразных программ лояльности в сфере финансов, можно действительно получить ощутимую выгоду.

Если вы еще не имеет кредитки, то быстрое оформление кредитной карты возможно сделать непосредственно на сайте банка, заполнив требуемую форму заявки. И на протяжении самого непродолжительного времени у вас появятся на счету такие порой необходимые деньги. Скорость получения заема можно считать одним из главных преимуществ такого вида кредитования. Особенно такая услуга востребована при появлении неожиданных ситуаций, а именно: болезнь, покупка инструментов или оборудования для продолжения работы и пр.

Так что исходя из этих соображений наличие кредитки необходимо. Здесь один очень важный момент, о котором не следует забывать. Льготный период пользования деньгами составляет пятьдесят пять дней, после этого придется оплачивать проценты. Поэтому погашать арендованные деньги следует до окончания этого срока.

Банк, расширяя сферу предоставляемых услуг, предлагает экспресс кредитные карты, позволяющие экономить средства, в зависимости от планируемых покупав товаров или услуг. Карта привязана к конкретному продукту: покупка авиабилетов, приобретения на товарных площадках или товаров известных брендов. В данном случае владелец может рассчитывать на возврат определенной части потраченных денег. Это еще несколько причин, по которым кредитка необходима.

Имея в руках пластиковую карту, вы имеете своего рода финансовый тыл, т. е. денежный запас, который может понадобиться в любую секунду и даст вам ощущение определенной уверенности в себе и своих возможностях.

Обладая таким инструментом можно совершать покупки и оплачивать необходимые услуги по всему земному шару, воспользовавшись всемирной сетью Интернета. Вы физически ощущаете свободу и возможность выбора, приобретая дешевле то, за что дома с вас просят в три раза дороже.



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