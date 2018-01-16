Зачем в Керчи сожгли больше сотни килограммов рыбы?

Специалисты керченского ветеринарного отдела проинспектировали места несанкционированной торговли на территории Керчи и уничтожили продукцию без документов.
Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, ветеринары работали совместно с сотрудниками керченской Администрации.
В ходе рейда выявили и уничтожили 132 кг бесхозной рыбы без ветеринарных документов.
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Кроме этого в ходе проверки составили 1 протокол об Административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, за реализацию молока без специальных сопроводительных документов.
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