Зачем в Керчи сожгли больше сотни килограммов рыбы?

Специалисты керченского ветеринарного отдела проинспектировали места несанкционированной торговли на территории Керчи и уничтожили продукцию без документов.

Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, ветеринары работали совместно с сотрудниками керченской Администрации.

В ходе рейда выявили и уничтожили 132 кг бесхозной рыбы без ветеринарных документов.

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Кроме этого в ходе проверки составили 1 протокол об Административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, за реализацию молока без специальных сопроводительных документов.

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