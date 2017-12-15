Зачем засыпали склеп Госпитального кургана?

Что случилось с Госпитальным курганом в Керчи? Куда исчезли археологические находки? На эти вопросы ответила научный сотрудник Отдела скифо-самарской археологии Института Археологии РАН Ирина РУКАВИШНИКОВА.

Вчера в административном здании Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоялась научная конференция «Музейные чтения ». Сотрудники музея подвели итоги работы музея в 2017 году.

С марта месяца этого года в Керчи и Ленинском районе одной из групп восточно-крымской экспедиции из Института Археологии было исследовано более 22 погребальных памятников. Одним из самых уникальных объектов стал курган в районе керченского госпиталя.

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Строительство автоподходов к Крымскому мосту затрагивало этот объект лишь частично. Однако, ученым было необходимо полностью исследовать этот памятник, потому как разрушения были бы неизбежны. К тому же, по существующему законодательству, такие объекты должны полностью, а не частично.

На конференции присутствовала научный сотрудник РАН Ирина РУКАВИШНИКОВА. Она подробно рассказала и показала все этапы археологических исследований Госпитального кургана:

«Земляная насыпь была слоистая по своему характеру. Так как не насыпалась, а складывалась. Проще говоря – это было архитектурное строение. Здесь мы открыли склеп с длинным дромосом , состоящий из каменных блоков. Дромос был заложен. И эту часть склепа мы исследовали в самый последний момент, когда открыли к нему проход».

На этом объекте найдено очень много интересных объектов: гипсовые украшения, пелика, загадочные рисунки и многое другое. Их изъяли, провели реставрацию и перенесли в лапидарий. Хотя само погребение было ранее разграблено, ученым удалось найти ценные для археологии и истории предметы.

«К сожалению склеп был очень сильно поврежден. Здесь была произведена тотальная выборка камня. Тем не менее мы смогли открыть сохранившиеся фасы покрытые двухслойной штукатуркой, на которой удалось расчистить более поздние рисунки», – рассказывает Ирина Викторовна.

На данный момент на месте кургана образован новая насыпь . Дело в том, что сам склеп не полежит реконструкции. Археологи укрыли каменные блоки специальным изолирующим материалом и засыпали его, для то чтобы сохранить это сооружения для будущего поколения.

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