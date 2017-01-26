Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г.Керчи задержан подозреваемый в совершении кражи компьютерной техники в одном из медицинских учреждений города.

Оперативниками установлено, что мужчина путем повреждения входной двери проник в служебное помещение и похитил два монитора и принтер. Спустя несколько дней злоумышленник аналогичным образом совершил кражу еще двух мониторов. Похищенную компьютерную технику подозреваемый сдал в ломбард.

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Реализуя преступный умысел, подозреваемый не догадывался, что его действия фиксирует камера видеонаблюдения. 44-летний задержанный иногородний житель в совершении преступлений сознался. В ближайшее время похищенное имущество будет изъято и возвращено в медицинское учреждение.

В ходе проведения следствия полицейскими также установлена причастность подозреваемого к совершению кражи женской сумочки в другом медицинском учреждении города.

Следственным отделом отдела полиции №3 УМВД России по г.Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенное с незаконным проникновением в помещение).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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