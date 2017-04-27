Задержанное итальянское судно «отпустили на волю»

Итальянское судно «Аран», нарушившее границу в районе Крыма и, вследствие чего, задержанное пограничниками, покинуло Керчь.
Капитан и судовладелец выплатили все штрафы за нарушение государственной границы России. Сумма штрафов составила 430 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления Федеральной службы безопасности России по Крыму.
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Также в сообщении отмечается, что судно продолжило движение по своему маршруту уже 14 апреля.
Напомним, итальянский буксир «Аран», 10 апреля нарушил границу и был задержан пограничниками. На его борту находилось 6 человек. Судно шло под флагом Мальты, портом приписки буксира значился город Валетто (Италия)
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