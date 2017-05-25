Задержки зарплат на заводе Войкова: дело сдвинулось с мертвой точки

Правительство Крыма решает вопрос с задержкой заработных плат Керченскому стрелочному заводу и цеху эмальпосуды. Средства на погашения долга уже выделены.

Как сообщает Крымское информационное агентство, со ссылкой на распоряжение Совета Министров полуострова, для формирования уставного фонда завода Войкова выделяются средства в размере 28 миллионов рублей.

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В распоряжении отмечается, что эти средства выделяются на «непредвиденные расходы». Из этих средств должны будут гаситься задолженности по заработной плате.

Отметим, ранее, представители «стрелок» и «эмальпосуды» смогли пообщаться с Главой Крыма Сергеем АКСЕНОВЫМ. Последний, пообещал выделить в ближайшее время порядка 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по зарплате.

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