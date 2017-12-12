Загадки Керченской паромной переправы

Штормовая погода по ночам в последнее время в Керчи – причина остановки паромной переправы. Однако, пассажиры считают иначе. В социальных сетях пишут о том, что штормовое предупреждение – всего лишь прикрытие – для того, чтобы паромы не ходили «пустыми».

Вчера вечером на пассажирской линии паромы перестали ходить и на сайте «Морской дирекции» появилось объявление о шторме. Журналисты КерчьИНФО связывались с оператором горячей линии и там подтвердили информацию о сильном ветре 17 м/c.

Однако, грузовая паромная линия, несмотря на ветер в Керченском проливе – работала. По информации, размещённой на сайте оператора грузовых паромов: «На грузовой паромной линии «Порт Кавказ» — «Керченский рыбный порт» — «Порт Кавказ» 11 декабря работали три парома, курсировавшие между портом Кавказ и портом Керчь: «Мария», «Лаврентий» и «Победа». Из-за неблагоприятных погодных условий Грузовая паромная линия 11 декабря работала около 20 часов: движение паромов началось в 03:17 и снова приостановилось примерно в 22:30. Работа линии возобновилась 12 декабря в 03:48».

Читайте: Порт «Кавказ» расширят из-за трассы «Таврида»

Вот что пишут пользователи социальных сетей касательно пассажирской линии: «На паромной переправе какой-то треш. Говорят, что «штормовое предупреждение» последнее время объявляют не зависимо от погоды, а чтобы полупустыми паромы не пускать. Вот так вместо получаса торчишь в порту три, не видя на море ни волны. Скорей бы мост».

А ещё у редакции КерчьИНФО есть снимки, на которых видно, что как только пассажирская паромная линия возобновила работу – первыми отправили грузовые автомобили. Напрашивается вопрос «В чём дело?».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

