Закрытие смотровых площадок Керченского моста связано с разминированием?

С 9 по 31 августа будут проводиться работы по разминированию территории будущих автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Для обеспечения безопасности на данный период вводится запрет на проезд транспортных средств и проход жителей и гостей города к Смотровой площадке, Верхней и Нижней Цементной Слободке, а также Крепости «Керчь».

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Администрация города просит керчан и гостей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и возможным неудобствам.

Пресс-служба администрации г.Керчь

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