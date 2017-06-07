Залог успеха в поддержании формы! Лето — это не повод останавливаться на достигнутом! GO!SPORT приглашает

Свободные места в группы — как вес в зоне свободных весов, за которым может выстроится очередь!

1. ФИТНЕС ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕДИ (групповые занятия для девочек от 6 — 9 лет)

Новое групповое направление Фитнес для Юных Леди поможет восполнить дефицит уроков физкультуры в летнее время. Ваш ребенок не заметит, какую полезную работу он выполняет, благодаря внедрению игровой методики. Фитнес для Юных Леди — это укрепление и профилактика, правильная осанка, новые друзья и общение со сверстниками, а также воспитание командного духа, уверенность в себе и незабываемое времяпрепровождение.

График занятий: СР (16:00), ПТ (16:00), СБ (12:00).

Возрастная категория: 6 — 9 лет.

Занятия для девочек.

Стоимость абонемента на 12 занятий: 1300 р (разовое пробное посещение 250 р).

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: абонемент «МАМА + Я»

Больше не нужно искать, с кем оставить ребенка. Экономьте свое время с пользой и будьте примером для своей дочери!

Если мама пожелает заниматься в тренажерном зале (без тренера), пока ее ребенок на тренировке, мы предлагаем приобрести семейный абонемент на двоих всего за 2700 р (12 тренировок для мамы и 12 тренировок для юной леди).

2.Динамичные тренировки на САЙКЛАХ

Любите велопрогулки? Нуждаетесь в результативном кардио? Разовые посещения наших тренировок на персональных сайклах удовлетворят все Ваши желания и даже больше!

Разовые занятия по ВТОРНИКАМ в 19:00 по предварительной записи.

Стоимость посещения: 350 р, при наличии любого оплаченного абонемента 250 р.

3.Танцевальное направление — ZUMBA

Мечтаете о подтянутой фигуре танцора? Вы не представляете свою жизнь без движения? Ваши бедра предательски «выписывают» восьмерку под любимую мелодию?

Зумба — это зажигательное танцевальное фитнес направление. В непринужденной атмосфере под ритмичную музыку Вы не заметите, какую эффективную работу на собой Вы проделываете, ведь на подобных занятиях царит бесконечно позитивная атмосфера, какая бывает на вечеринке где-нибудь в знойной Латинской Америке. Зумба раскрепощает…присоединяйтесь!

График занятий: ПН, СР, ПТ в 20:10

Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1900 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р).

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 978 740-999-8

Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.

График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.

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