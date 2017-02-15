Замерзший керченский пролив (фото)

Как часто у вас появляется возможность полюбоваться заледеневшим берегом Керченского пролива?

Схожая черта всех керчан: летом мы крайне редко попадаем на пляж, а зимой вовсе не обращаем внимания на замёрзшую морскую гладь. А ведь зря! Каким неповторимым может быть Керченский пролив, который в врасплох застал мороз. Он подчинил себе бушующие воды, взяв в плен волны и усмирив побережье.

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Камни, пирс и сваи в воде обросли льдом и выглядят так, словно уже больше 100 лет находятся в зоне вечных снегов и морозов, где не ступает нога человека, а лишь где-нигде высовывают нос пингвины.

Лебедям, чайкам и уткам приходится в таких условиях нелегко. Они находят небольшие участки с оттаявшим льдом, где пытаются подкрепиться. В основном их спасают люди, которые время от времени спускаются к берегу, чтобы покормить зимующих птиц.

Автор фото: Людмила Бахарева

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