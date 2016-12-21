В Керчи возбуждено уголовное дело против замглавы администрации города и замдиректора одного из МУП города по факту вымогательства взятки.

Согласно данным следствия ГСУ, 6 декабря 2016 года, между организацией-подрядчиком и администрацией города был заключен договор, в котором идет речь про установку дорожных знаков, остановок общественного транспорта и автоматических средств регулирования дорожного движения общей суммой около 3,8 млн. рублей.

После этого, согласно материалам дела, подозреваемые приступили к вымоганию 10% от суммы контракта (т.е. 380 тысяч рублей) за содействие в последующей работе данного предприятия на территории города.

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Сегодня, 21 декабря 2016 года, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю.

За что взяли керченских чиновников?

Отметим, что действующий Глава администрации Керчи прокомментировал Крыминформу задержание своего починенного.

«Задержанный заместитель – Шевченко Олег Олегович. Он был задержан сегодня в своём кабинете, подробностей я не знаю, ещё официального заявления правоохранителей не было. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, правоохранители ещё здесь находятся», – сказал он.

Глава Республики Крым, в свою очередь признался, что для него задержание с поличным при получении взятки стало «бальзамом на душу»:

«Урок на будущее всем. Не понимают, не хотят. Все взяточники будут сидеть в тюрьме. Даже никаких домашних арестов, без вариантов. Спасибо правоохранителям за хорошую работу. У меня, честно говоря, бальзам на душу. Говоришь – не понимают, клянутся, крестятся тройным крестом, что все чисто. Вечером – раз и взяли с поличным. Честно, я в душе рад», – констатировал Аксенов.

На данный период, правоохранители осуществляют комплекс следственных мер, которые направлены на выяснение всех деталей преступления.

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