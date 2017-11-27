Замминистра спорта Крыма проверил керченские спортивные площадки

В минувшие выходные в Керчи с рабочим визитом побывал заместитель Министра спорта Республики Крым Константин ЯРЫЧЕВСКИЙ. Чиновник проинспектировал ход строительства на нескольких строящихся городских объектах – в частности, запасном футбольном поле и Молодёжном парке.

Осмотрев строящееся запасное футбольное поле на Стадионе им. 50-летия Октября замминистра спорта остался доволен, здесь укладывают плитку и бордюрный камень, а также проклеивают искусственный газон, следующим этапом будут устанавливать трибуны. По словам Константина ЯРЫЧЕВСКОГО рабочие приближаются к завершающей стадии: «Ситуация устраивает. В течение двух недель работы завершат и федеральное финансирование будет полностью освоено».

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В Молодёжном парке республиканскому чиновнику также показали строительство спортивных площадок – замминистра уточнил о доступности новых спорт-объектов – его заверили, что на площадки сможет попасть любой желающий. Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН обратил внимание чиновника на высадку деревьев, которыми компенсируют срубленную растительность: «Подрядчик взял на себя гарантийные обязательства на год, на зиму саженцы укатают, будут за ними следить, весной увидим результат, как эти деревья прижились».

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По итогам поездки Константин ЯРЫЧЕВСКИЙ отметил, что в Министерстве спорта РФ в марте будет рассматриваться проект строительства в Керчи нового ФОКа, кроме этого в нашем городе планируется установить новые плоскостные площадки для сдачи норм ГТО. Также, в министерстве рассматривается возможность финансирования строительства нового футбольного поля, но этот вопрос, по словам замминистра, пока только обсуждается.

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