Заправку в центре Керчи продадут за 23 миллиона рублей

Руководство Крыма намерено осуществит реализацию недвижимого имущества региона. Продажа пройдёт путем аукциона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений РК.Правительство Республики Крым выставит на продажу путем проведения аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений недвижимое имущество Республики Крым, закрепленное на праве оперативного управления за Государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

В рамках аукциона с молотка пойдут 5 автозаправочных станций региона. Одна из них расположена в центре Керчи.

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Таким образом, в Керчи на продажу выставлена автозаправочная станции № 28 площадью 2356,0 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Маршала Еременко, 37а.

Начальная, то есть минимальная стоимость лота составляет 22 965 982 руб.

Как отмечают в министерстве, средства, полученные от отчуждения данных объектов недвижимого имущества, предполагается направить для осуществления компенсационных выплат.

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