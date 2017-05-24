Запретить нельзя разговаривать: в Крыму принят закон о языках

Крымские депутаты в первом чтении приняли закон о языках на полуострове. Как и ранее, государственными языками Крыма остаются русский, украинский и крымско-татарский.

Основным языком общения между народностями остается русский. Однако, в законопроекте отмечается, что права крымчан, говорящих на других языках, никоим образом ущемляться не будут. Крым может это гарантировать, – передает РИА Крым.

Все так же, у детей есть право обучаться на родном языке, все так же, обращения и заявления в органы власти можно подавать на родном языке. Кроме того, по желанию заявителя, паспорт также можно оформлять на любом из трех государственных языков.

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Таким образом, данный законопроект предусматривает равенство в языке всех жителей Крыма, не зависимо от национальности.

Чего нельзя сказать о наших соседях с Украины. там-то как раз вводятся запрет за запретом, «двигая» украинский язык в массы методами, не приемлемыми в демократическом обществе. Последним шагом стала квота на 75% передач на украинском языке в средствах массовой информации: на телевидении и радио.

Делается это якобы для популяризации украинского языка. Однако по факту, это очередная, неудачная попытка досадить русским. И как обычно, на эти попытки русским глубоко плевать. А страдают от этого исключительно сами украинцы.

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