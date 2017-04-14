Запущена вторая линия транспортировки вагонов через переправу

Для перевозки дополнительного количества вагонов через Керченский пролив запущена еще одна железнодорожная линия. Благодаря проекту, на 20% повысится количество вагонов, перевозимых через переправу.

Линия станет второй по счету. Об ее открытии сообщили представители Крымской железной дороги и компании «М-Сервис». Запуск проекта связан с ростом количества транспортировок через Керченский пролив, – передает Крыминформ.

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Представители Крымской железной дороги отмечают, что вторая линия работает еще с марта текущего года. Это — альтернативный вариант основному транспортировщику – компании ООО «Аншип», которая на текущий момент переправляет по 160 вагонов в сутки.

Также в ведомстве отмечается, что вторая линия увеличивает объем и ускоряет процесс транспортировки, а также оптимизирует логистику.



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