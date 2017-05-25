Защитить Керченский мост планируют новинками вооружения

Открылся научно-технический форум, на котором руководство Росгвардии отметило новые разработки техники для защиты Керченского моста и других федеральных и значимых объектов.

Об этом в четверг сообщил директор Росгвардии Виктор ЗОЛОТОВ на выставке «День передовых технологий правоохранительных органов», которая открылась в подмосковном Красноармейске, передает ТАСС.

Читайте: Подходы к Керченскому мосту: вопрос с дачниками решен

«Разработки на выставке представляют наибольший интерес для Росгвардии. С учетом специфики нашего ведомства в первую очередь нас интересуют средства охраны атомных объектов, важных стратегических объектов, также защита Керченского моста», — сказал он и добавил, что самое важное – разработка нелетального оружия. Речь идет, например, о беспилотниках и роботах.

В Красноармейске на полигоне НИИ «Геодезия» открылся новый научно-технический форум, на котором аккредитовано более двухсот ведущих предприятий России, например – «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Урал», «Уаз» и другие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

