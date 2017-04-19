Затонувший сухогруз может загрязнить Черное море?

Топливо и моторное масло, которое находилось на судне «Герои Арсенала» может загрязнить акваторию Черного моря. Глава Крыма поручил предотвратить этот процесс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил начальнику главного управления МЧС России по Республики Крым генерал-лейтенанту внутренней службы Сергею Шахову, руководству муниципального образования г. Керчь и морского порта г. Керчь незамедлительно подготовить к установке боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения акватории Черного моря горюче-смазочными материалами.

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Так, по предварительной информации судно «Герои Арсенала» было заправлено 19 т дизельного топлива, а также на борту находилось более 1,5 моторного масла.



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