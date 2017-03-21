Жизнь и смерть керченского завода имени Войкова

В 2017 году бывший завод им. Войкова отметил бы солидный юбилей — 120 лет. Но этого не произойдёт. В настоящее время вместо того, чтобы развиваться и набирать производственные масштабы, железорудный комбинат полностью прекратил свою свою деятельность.

Завод им. Войкова был основан более века тому назад. Его возведение началось ещё в далёком 1897 году, а в 1900 он стал полноценно функционировать. Производственная площадь комбината в 115,75 га расположилась на севере города на берегу Керченского пролива. Основным направлением деятельности предприятия была переработка железной руды, добываемой на Камыш—Бурунском железорудном комбинате.

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За столь долгий период своего существования предприятие четыре раза приостанавливало свою деятельность. Его дважды разрушали и дважды строили, возрождая из послевоенных руин и пепла.

За многие годы предприятие переходило из «рук в руки» и передавалось в распоряжение разным крупным промышленным предприятиям.

В 1941 году с началом войны работа предприятия была полностью приостановлена, но завод достойно пережил эти сложные годы и зажил новой жизнью в мае 1954, тогда дал первую продукцию фасонно—литейный цех.

Начиная с 1955 года в состав завода начало входить много других промышленных предприятий, предприятие активно процветало и развивалось.

За годы работы здесь изготавливались: оборудование и запчасти для коксовых заводов, детали для комбайнов, амбразуры и холодильники к домнам, проводки для прокатных станов, вентили к газовым баллонам, краны, камнеуборочные машины для строек, электрооборудование для химических заводов, изложницы повышенной стойкости для «Днепроспецстали» и для Ждановского завода имени Ильича, металлоконструкции для завода имени Дзержинского, а также бичи для дробильных молотов аглофабрики этого же предприятия, стальная эмалированная посуда, стрелочные переводы и деколи.

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Сейчас на бывшей заводской площади работают два абсолютно разных промышленных объекта: «Керченский стрелочный завод» и ООО «Краснодарский металлургический комплекс», который был образован в 2003 году как ООО «Эмаль и Ко».

О том, что когда—то керченский металлургический комбинат был одним из старейших, значимых и передовых крымских металлургических предприятий могут свидетельствовать только старые фотографии и воспоминания поколения тех лет.



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