Завод «Залив» будет строить легендарные «Каракурты»

Керченский судостроительный завод «Залив» получил заказы на строительство малых ракетных кораблей. Об этом передает издание «Коммерсант» со ссылкой на личные источники.

На данный период Министерство обороны РФ заказано 12 кораблей малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Пять из них строит Зеленодольский завод имени Горького в Татарстане, часть из которых, будут построены на подконтрольном предприятию судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

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Этот заказ дает надежду на возражение изначальной специфики завода — строительство военных кораблей. Ведь завод «Залив» за период с 1945 года по 1980 год построил и сдал заказчику 800 судов и кораблей. Даже на сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших судостроительных заводов Восточной Европе.

Справка. Малый ракетный корабль проекта 22800 или «Каракурт» предназначен для ведение боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач мирного времени. Также планируется, что «Каракурт», приспособленный для действий в открытом море, станет дополнением малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М».

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