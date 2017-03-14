Завод «Залив» готов строить пассажирские судна для линии «Сочи»-«Крым»

Керченский завод «Залив» намерен строить суда, которые будут курсировать между Сочи и Крымом. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания гендиректора завода «Залив» Андрея Жердева, замдиректора Департамента судостроительной промышленности и морской техники, минпропторга России Николая Шабликова.
В ходе визита Президента РФ Владимира Путина в Керчь глава государства акцентировал внимание на том, что необходимо наладить морское сообщение между Крымом и Сочи. Дабы реализовать это пожелание Президента, руководство завода «Залив» предложило свои услуги.
Как отметил Андрей Жердев, завод сможет построить необходимые судна, которые будут курсировать на коротких расстояниях и осуществлять морские транспортные перевозки.
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«Мы можем реализовать перевозки на как на короткое, так и на длинное расстояние с условиями комфортабельности», — сообщил гендиректор завода.
Более того, в текущий период уже подготавливаются два новых судна.
«В настоящий момент мы готовим 2 судна и сдаем их в эксплуатацию Крыму. Сейчас готовится еще одно судно А-145. Теперь мы ждем поручение от Президента и готовы достроить судно в ближайшие сроки. Его можно будет использовать как дополнение как авиаперевозкам туристов в Крым», — отмечает Андрей Жердев.
Это проект демонстрирует готовность завода принимать участие в важных для общества проектах.
«Судно А-145 заложено год с небольшим назад. Завод «Залив» показал, что он может и способен участвовать в проекте создания скоростного направления, скоростных судов», — рассказ журналистам KerchINFO.com Андрей Жердев.