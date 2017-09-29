Завод «Залив» может получить заказ на 8 млрд рублей

Государственное предприятие «Атомфлот», отвечающее за эксплуатацию и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России, начало выбор верфи, которая будет строить плавучий док. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора предприятия.

Согласно данным издания, руководством ФГУП «Атомфлот» начаты переговоры относительно выборы завода, который построит плавучий док для текущего ремонта строящихся на Балтийском заводе ледоколов ЛК-60 «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

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Проект дока оценивают в 8 млрд рублей. Однако стоимость может колебаться в зависимости от места строительства.

Потенциальными исполнителями заказа в данный период являются: Балтзавод, верфь «Звезда» в Приморье и завод «Залив» в Керчи.

Исходя из размеров ЛК-60 (длина 170 м, ширина 34 м), док будет около 40 м в ширину и до 200 м в длину. По словам источников “Ъ”, строительство будет вестись около двух лет. Согласно проекту, док должен быть сдан в 2020-2022 годах.

Напомним, керченский судостроительный завод «Залив» также выразил о готовности построить ледокола «Лидер».

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