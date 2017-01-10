Завод «Залив» строит самые новые военные корабли Российской Федерации, которые в дальнейшем будут охранять берега страны.

О состоянии дел на керченском судостроительном заводе редакции KerchINFO.com рассказал помощник строителя судов ООО «Судостроительный завод «Залив» Гамзик Александр.

Многие керчане привыкли говорить о заводе «Залив», как о некогда цветущем, прославляющем страну солидном предприятии, которое пришло в упадок. Молодое поколение и вовсе убеждено, что от завода осталась лишь груда металлолома, которая базируется где-то на периферии города. Однако, на деле все совершенно не так.

Читайте: «Завод «Залив» примет на работу 3,5 тыс. человек

На самом деле, керченский судостроительный завод «Залив» в данный период переживает существенный подъём. Предприятие заполнено заказами федерального значения до отказа.

«Завод функционирует на 100% и даже больше. Иногда даже не получается выполнить все в срок и приходится перекраивать планы. Но долгосрочные планы завода не меняются — к 2020 году завод должен выполнить 10 заказов гражданского и военного судостроения РФ», — отмечает Александр.

Также на стадии формирования корпуса на заводе находится многофункциональное аварийно-спасательное судно с усиленным ледовым классом и неограниченным районом плавания.

«Оно предназначено для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, поиска, спасения и эвакуации людей, тушения пожаров на судах, топлива на воде, ликвидации аварийных разливов нефти, выполнения глубоководных работ на глубинах до 300 метров, обследования морского дня на глубинах до 1000 метров. Аналогичных судов в России на данный момент существует только четыре», — сообщает специалист.

На заводе также осуществляется строительство кораблей военного формата, которых к 2020 году «Залив» выпустит уже 10 единиц.

Перспективными проектами кораблей, которые в дальнейшем мог бы выпускать завод, являются новейшие десантный корабль-вертолетоносец «Лавина» (аналог французского «Мистраля») и эсминец «Лидер», который сможет заменить сразу три класса кораблей: эскадренные миноносцы проекта 956, большие противолодочные корабли проекта 1155 и ракетные крейсера проекта 1164. Такие корабли строятся порядка 5-10 лет, поскольку они достаточно энергоёмкие.

Читайте: Керченский завод «Залив»: взгляд изнутри

«Эти корабли — новые проекты России. И, так как в условиях нашего предприятия подобные объекты строятся впервые, на деле приходится сталкиваться с большим количеством нюансов, которые конструкторское бюро не всегда может просчитать», — рассказывает Александр Гамзик.

Подводя итоги, следует отметить, что «Судостроительный завод «Залив» сегодня не стоит без дела, а активно функционирует. Более того, предприятие нуждается в большом количестве сотрудников (как с опытом работы, так и без).

О том как устроится на работу на завод, что для этого нужно знать и уметь читайте в следующих публикациях KerchINFO.com.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

