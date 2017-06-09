Завод «Залив» продолжает модернизироваться

Полным ходом происходит совершенствование легендарного керченского судостроительного завода «Залив». В этот раз была приобретена новая широкоформатная инженерная система.

С момента возвращения Крыма в состав России, завод «Залив» стремительно модернизируется. Так, наряду с реализацией многомиллионных проектов, таких как реконструкция БКЦ-1, ремонт кранового оборудования, приобретение новых станков и специализированного автотранспорта, в общем, тех, где производственная направленность видна невооруженным глазом, обновление затрагивает и подразделения, относящиеся к вспомогательным и сопутствующим.

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Одним из последних показательных инноваций — приобретение новой широкоформатной инженерной системы в издательское бюро.

Приобретение данной техники обошлась предприятию в 1,5 млн. руб., однако вложение средств целиком оправдано. Ведь прошлое оборудование вышло из должного состояния около 5 лет назад. Этот факт в значительной степени тормозили процесс выпуска конструкторской документации и чертежей, что оказывало негативное влияние на производственный процесс.

Говоря об обширной программе модернизации «Залива» стоит отметить, что наряду с реализацией многомиллионных проектов, таких как реконструкция БКЦ-1, ремонт кранового оборудования, приобретение новых станков и специализированного автотранспорта, в общем, тех, где производственная направленность видна невооружённым глазом, обновление затрагивает и подразделения, относящиеся к вспомогательным и сопутствующим.

«Приобретение нового оборудования ситуацию, несомненно, улучшило. Повышение производительности труда работники бюро заметили сразу же, подчеркнув, что появление новой техники позволяет обеспечить копирование 250-300 м чертежей в день, тогда как ранее такой объем работ не мог быть выполнен даже при одновременной работе двух старых копировальных машин», — отмечают в пресс-службе завода.

Планируется, что устаревшее оборудование издательского бюро также будет со временем заменено на современное.

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