Керченский судостроительный завод «Завод» в течении 2016 года выполнил 20 судоремонтных заказов. Об этом сообщает пресс-центр завода.

Судостроительный завод «Залив», помимо выполнения своей основной деятельности — строительства масштабных кораблей военного назначения, выполняет и большое количество заказов по судоремонту.

На протяжении 2016 года завод «Залив» осуществил 20 ремонтов суден, среди которых были и те, которые курсируют на Керченской паромной переправе.

Читайте: На заводе «Залив» организован зимний отстой судов

Сегодня программа по ремонту судов на заводе «Залив» представлена следующими заказами: морская барж-площадка М-70 (длина – 85,7 м, ширина – 16,5 м), ремонт СПК «Барбарос-3» (водоизмещение – 3684 т, длина – 65,36 м, ширина – 26,04 м), и ремонт буксира МБ-1216.

Следует отметить, что ремонтные работы СПК «Барбарос-3» весьма трудоёмкие. Они начались в конце 2016 года и будут окончены в середине февраля 2017 года.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

