Завод «Залив» вручил подарки керченским первоклашкам

Уже второй год подряд на предприятии проводится акция «С «Заливом» в первый класс», в рамках которой поздравления и подарки принимают новоиспеченные школьники, чьи папы и мамы работают на заводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году 57 будущих первоклассников получили сладкий подарок и уже ставший традиционным планшет. Кроме того, заливчанам — членам заводской профсоюзной организации была выделена материальная помощь в размере двух тысяч.

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Поздравляя и напутствуя вчерашних дошколят, генеральный директор «Залива» Андрей Жердев пожелал ребятам отличного здоровья и хорошего настроения, что вместе с полезным подарком, который для них приготовил завод, поможет им добиваться успехов в учебе.

Праздничное настроение перед началом школьной жизни детям и их родителям создали городской Дом детского и юношеского творчества, воспитанники которого подготовили яркие танцевальные и вокальные номера.

Выступления понравились не только малышам, родителям, сопровождающим их бабушкам и дедушкам, а также заводчанам, которые нашли возможность ненадолго отвлечься от рабочих забот.

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