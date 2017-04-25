Заводу «Залив» могут доверить строительство ледокола нового поколения

Керченский завод «Залив» может получить заказ федеральной важности — ледокол нового поколения «Лидер». Министерство промышленности и торговли РФ решает какое именно предприятие, будет заниматься строительством проекта 10510. Об этом сообщает пресс-служба завода «Залив».

В данный период Арктика — регион, который имеет повышенное национальное значение. Руководство страны последовательно наращивает ледокольные мощности с помощью строительства атомоходов и создает планы по строительству ледокола нового поколения.

Судостроительный завод «Залив» имеет все шансы получить данный проект в реализацию. Ведь такого количества опыта и производственного потенциала, как у керченского завода, на данный момент нет ни у одного судостроительного завода России.

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Важно отметить, что планы завода не эфемерны, а имеют под собой реальные факты. Ведь об этом говорят неоднократно проведённые на базе Крыловского научного центра рабочие встречи главного инженера завода «Залив» Алексея Иванова и генерального директора ЦКБ «Айсберг» Александра Рожкова.

«Конечно, для того, чтобы обеспечить исполнение этого заказа, «Заливу», несмотря на то, что он имеет исключительные производственные возможности, нужно провести огромную работу по подготовке производства, — рассказывает А. Иванов, — на предприятии возрожден отдел ядерной безопасности, в ближайших планах создание участка агрегатирования. Конечно, мы понимаем, что обеспечить проведение всего необходимого комплекса работ самостоятельно завод «Залив» не сможет, поэтому в планах привлечение ряда технических экспертов, которые дадут необходимые консультации по разработке возможных вариантов постройки, а также организации технических мероприятий для оптимизации процесса подготовки»

Справка.

Ледокол «Лидер» — крайняя толщина льда, которую может преодолевать универсальный атомный ледокол, должна составлять не менее 4 метров, автономность ледокола по запасам провизии составит 8 месяцев, срок эксплуатации — 40 лет.

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