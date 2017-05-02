Завтра центр Керчи будет перекрыт

Завтра, 3 мая, в центре города пройдёт репетиция Военного парада Победы. В связи с этим движение по центральным улицам города будет перекрыто.
Итак, завтра с 16:00 до 22:00 будут перекрыты следующие улицы:
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— ул. Свердлова от кольца в районе гостиницы «Меридиан»,
ул. Кирова, до пересечения ул. Кирова с ул. Фурманова;
— по ул. Маршала Еременко от кольца на автовокзале до ул. Кирова;
— по ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Самойленко до
ул. Кирова;
— по ул. Советская от пересечения с ул. Самойленко до ул. Кирова.
— по ул. Рыбакова до горы Митридат;
— по ул. Курсантов от ул. Пирогова;
— на пересечении ул. 23 мая 1919 года с ул. Рыбакова;
— на пересечении ул. 1-я Эспланадная с ул. Рыбакова.
Напомним, что 7 мая аналогичные улицы будут перекрыты с 8:00 до 14:00. Следует учитывать ограничения при планировании передвижения по городу.
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