Завтра на Солнечном не будет воды

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д= 500 мм по улице Шоссе Героев Сталинграда 14 ноября с 8:00 и до окончания работ, вода на микрорайоны Верхний и Нижний солнечный подаваться не будет.

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предпринимателям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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Также, в сообщении говориться, что в случае необходимости, работы будут проводиться круглосуточно.



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