Завтра в Аршинцево отключат воду

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д-400 мм по улице Ульяновых 26 декабря с 9:00 до 13:00 часов водоснабжение в микрорайоне «Соцгород» будет отсутствовать.

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Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Администрация водоканала

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