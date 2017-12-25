Завтра в Аршинцево отключат воду

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д-400 мм по улице Ульяновых 26 декабря с 9:00 до 13:00 часов водоснабжение в микрорайоне «Соцгород» будет отсутствовать.
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Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.
Администрация водоканала
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