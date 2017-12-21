Завтра в Аршинцево отключат воду

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с аварийными работами на водоводе Д=300мм. по ул Орджоникидзе 22 декабря 2017г. водоснабжение по ул. Клинковского, ул. Дейкало, ТЭЦ будет ограничено с 8:00 до 18:00.

Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Администрация водоканала

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